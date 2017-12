Loja online vende itens inspirados em mafioso Totò Riina

PALERMO, 5 DEZ (ANSA) – A filha do mafioso italiano Salvatore Totò Riina, chefão histórico da Cosa Nostra, Maria Concetta Riina, lançou uma loja online com produtos que levam a marca do pai.

Chamada de “Zù Totò”, a loja conta apenas com canecas para café para “arrecadar dinheiro e capital para nós vivermos, já que nos sequestraram tudo sem motivo e estamos quase sem dinheiro”.

Além de Maria Concetta, o site https://zu-toto.scontrinoshop.com/lancio/ também é administrado por seu marido, Antonino Ciavarello, que cumpre pena de prisão domiciliar por uma condenação por fraude.

“Agradecemos antecipadamente pela confiança, atenderemos os numerosos pedidos de vocês e depois, com o tempo, vamos constituir uma nova empresa e enviaremos tudo o que foi pré-encomendado”, diz a nota no site.

No entanto, quem quiser adquirir qualquer item do site, precisa fazer um pré-cadastro e aguardar até a confecção do produto – já que nenhum item está exposto virtualmente. Uma das ironias da página é que ela expõe o símbolo “100% Made in Italy” – que é reconhecida mundialmente como a marca dos produtos italianos de alta qualidade.

Totò Riina é considerado o “mais sanguinário” dos mafiosos italianos, tendo sido condenado a 26 penas de prisão perpétua por assassinatos e atentados terroristas. Durante sua declaração de “Guerra ao Estado”, ele ordenou a morte de dois dos juízes antimáfia mais famosos da Itália, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

O “chefe dos chefes” faleceu no dia 17 de novembro, um dia após completar 87 anos, na ala de detentos do hospital de Parma. Ele estava em coma por cerca de 10 dias antes da morte após uma cirurgia no hospital. (ANSA)