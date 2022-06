‘Logo estarei em casa’, diz Chiquinho Scarpa após passar por seis cirurgias

Após passar por seis cirurgias e ficar em estado grave num hospital de São Paulo, Chiquinho Scarpa, de 70 anos, comemorou neste sábado (11) sua recuperação. Em entrevista para a revista Quem, o empresário disse que logo ele terá alta e poderá ir para a casa.

“Tive uma diverticulite que estourou, atingiu a bexiga e causou uma peritonite. Passei por seis cirurgias, uma seguida da outra. Desde então estou sem comer e beber, apenas com nutrição parenteral. Fiquei quase dois meses na UTI e um dia intubado, depois de uma das cirurgias”, começou Chiquinho.





“Antes de ser internado, eu estava fazendo duas horas de ginástica de segunda a sexta. Fazia 40 minutos de corrida, uma hora de musculação e 20 minutos de alongamento. Eu estava muito bem fisicamente, senão não teria aguentado passar por tudo isso”.

“Estou ótimo, levanto, ando, faço fisioterapia com pesos de dois quilos. Aproveitei para fazer todos os exames, fiz um check-up e estou zero bala. Os médicos ainda não podem definir a alta por causa dos drenos no meu estômago. Eu estava com seis drenos, cinco já saíram e agora só estou com um. Mas tem que esperar eles cicatrizarem e eles têm que fechar de dentro para fora. E ainda não posso comer nada, continuo com a nutrição parenteral. Mas logo estarei em casa”, finalizou o veterano.