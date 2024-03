‘Logo estarei de volta’, promete Luisa Baptista em primeira aparição após atropelamento

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/03/2024 - 20:56 Para compartilhar:

A triatleta Luisa Baptista deu sua primeira declaração pública desde o acidente sofrido no fim do ano passado, quando foi atropelada enquanto treinava de bicicleta em uma estrada em São Carlos, no interior paulista. Neste sábado, ela apareceu ao lado de seus cães de estimação em um vídeo postado por seu irmão, Vitor Duarte, nas redes sociais.

Ainda internada, em processo de recuperação, Luisa prometeu voltar às suas atividades em breve: “Oi, pessoal. Estou aqui com os cachorros na visita pet. Estou me divertindo com eles e me recuperando bem. Logo, logo estarei de volta.”

Luisa foi vítima de uma colisão com uma moto no dia 23 de dezembro de 2023, durante um treinamento de ciclismo na Estrada Municipal Abel Terrugi (SCA-329). O impacto resultou em múltiplos ferimentos e fraturas graves na tíbia e no fêmur, necessitando de atendimento emergencial. Ela foi entubada ainda no local e transferida em estado grave para a Santa Casa de São Carlos.

O motociclista, de 27 anos, que não identificado, também sofreu ferimentos de média complexidade. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o indivíduo não possuía habilitação e teve sua motocicleta apreendida. O caso foi registrado pela Polícia Civil como lesão corporal culposa.

Após passar por cirurgias para tratar as fraturas, Luisa enfrentou complicações na coagulação sanguínea e nos pulmões. Ela chegou a ser colocada sob terapia de oxigenação extracorpórea (ECMO) por uma equipe do Hospital das Clínicas até que seu estado de saúde apresentasse melhoria. Atualmente, a triatleta está internada em um hospital particular na capital paulista, onde segue se recuperando.

