Logística: Portos do Paraná movimentam 4% mais cargas entre janeiro e julho, com 36,06 mi de t

Os portos de Paranaguá e Antonia movimentaram 36,06 milhões de toneladas entre janeiro e julho deste ano, informou há pouco, em nota, a Portos do Paraná, empresa pública responsável pelos terminais. Este volume representou aumento de 4% em relação a igual período do ano passado, quando 34,57 milhões de toneladas foram movimentadas.

O avanço foi impulsionado principalmente pelo desempenho do Corredor Leste de Exportação do Porto de Paranaguá, que movimentou 12,97 milhões toneladas de granéis vegetais de janeiro a julho, cita a empresa estatal, acrescentando que “o volume acumulado em sete meses é o maior já registrado pelo complexo e constitui um novo registro histórico”. O recorde anterior havia sido batido em 2020, com 12,92 milhões de toneladas, em igual intervalo.

A Portos do Paraná cita ainda que, entre os principais produtos movimentados de janeiro a julho, estão os granéis sólidos para exportação, com alta de 16% no acumulado do ano. “Nos sete meses de 2023 o segmento embarcou 17.192.572 toneladas, enquanto em igual período anterior foram 14.734.867 toneladas”, cita.

Somente de soja em grão foram 8,47 milhões de toneladas, ou 15% a mais. O farelo somou 3,78 milhões de toneladas (+9%); o milho, 2,58 milhões de toneladas (+21%) e o açúcar a granel, 2,23 milhões de toneladas, ou 28% mais.

Além disso, entre janeiro e julho Antonina e Paranaguá registraram 1.468 atracações de janeiro a julho. O número é 5% maior em relação às 1.400 manobras executadas em igual período do ano anterior. Já a movimentação de caminhões no Pátio de Triagem chegou a 291.442 no período, número 14% superior aos 255.909 veículos que passaram pela classificação de grãos nos sete primeiros meses de 2022.

