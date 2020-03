Logística: Porto de Paranaguá (PR) monta estrutura de combate ao coronavírus

O Porto de Paranaguá (PR) montou uma estrutura para combater o novo coronavírus. Conforme comunicado do porto, os caminhoneiros e trabalhadores portuários que atuam no local são orientados por equipes médicas, que fazem a medição de temperatura, avaliação de sintomas compatíveis com a covid-19 e o encaminhamento dos casos necessários. Estruturas de atendimento foram montadas no Pátio de Triagem de Caminhões e no acesso ao cais Dom Pedro II.

As equipes, contratadas pela Portos do Paraná, atenderão 24 horas, em turnos, e incluem 14 de técnicos de enfermagem, três de auxiliares administrativos e dois de limpeza hospitalar. A estrutura conta ainda com dois postos médicos e dois postos de enfermagem.

A empresa pública que também está adquirindo 20 mil litros de álcool em gel; 144 litros de sabonete antisséptico (usados em ambientes hospitalares); 5 mil pares de luvas; 10 mil unidades extras de máscaras cirúrgicas; 21 tendas e cabines elevadas; 200 metros lineares de grade de isolamento, 32 chuveiros, 60 pias e lava-pés com hipoclorito de sódio.