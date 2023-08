Logística: Porto de Antonina, no Paraná, aumenta calado para 9 metros

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/08/2023 - 19:10 Compartilhe

São Paulo, 30/08 – O Porto de Antonina, no Paraná, está agora com um calado maior, que passou de 8,5 metros para 9 metros. O calado é a profundidade na qual as embarcações podem ficar submersas na água, quando carregadas. Conforme nota da Portos do Paraná, que administra, além de Antonina, o Porto de Paranaguá, o aprofundamento do calado garantirá “mais atratividade” para este terminal.

De acordo com o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, o aumento da profundidade do terminal portuário representa “mais carga e menor custo para os usuários”.

Ainda conforme a nota, nos dois berços de Antonina, onde opera a empresa arrendatária Porto Ponta do Félix, podem atracar navios de 200 metros de comprimento (LOA) e 34 metros de largura (boca). “O aumento do calado representa, pelo menos, 4 mil toneladas a mais em cada navio”, afirma o presidente do Porto Ponta do Félix, Gilberto Birkhan. “Isso tem um impacto enorme na arrecadação do município, geração de mais renda e trabalho dentro da atividade portuária e chega até o setor produtivo”, completa.

