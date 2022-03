Logística: agronegócio puxa movimentação em Santos

São Paulo, 29 – O agronegócio foi o destaque no mês e no acumulado do ano da movimentação de cargas no Porto de Santos, informou a Santos Port Authority, em nota. Do complexo soja, as exportações em fevereiro somaram 4,2 milhões de toneladas (+47,2% ante igual período de 2021) e, na soma dos dois primeiros meses, 5,5 milhões de toneladas (+67,8%). De milho, saíram 240,1 mil toneladas no mês – em fevereiro de 2021 o porto não havia tido embarques de milho – e 1,2 milhão de toneladas no bimestre (+107%).

A celulose teve crescimento anual de 65% em fevereiro, para 613,9 mil toneladas, elevando o acumulado do ano para 1,3 milhão de toneladas (+68%). A exportação de carnes subiu 47% ante igual período de 2021, para 190,8 mil toneladas, e 74% na soma de janeiro e fevereiro, para 379,8 mil toneladas, na mesma base de comparação.

Os fertilizantes foram o destaque das importações, com desembarque de 837,1 mil toneladas no mês (+6%) e 1,6 milhão de toneladas no acumulado de 2022 (+8%). Os embarques e descargas de contêineres somaram 370,6 mil TEU (contêiner de 20 pés) no mês (-5%) e 754,6 mil TEU nos dois primeiros meses do ano (-1%).

A movimentação dos granéis sólidos atingiu 6,9 milhões de toneladas no mês (+35,9%) e 11,2 milhões de toneladas na soma de janeiro e fevereiro (+33,5%). Os granéis líquidos chegaram a 1,3 milhão de toneladas no mês (+2,6%), refletindo o aumento nos embarques de óleo combustível (+59,4%) e suco cítrico (+26,9%). O acumulado do ano alcançou 2,9 milhões de toneladas (+5,9%).

A movimentação total de cargas no Porto de Santos fechou fevereiro 17,7% acima de igual mês do ano passado, atingindo 12,9 milhões de toneladas, a melhor marca já registrada nesse período. O resultado elevou o acumulado do ano para 23,5 milhões de toneladas, 16,9% acima dos dois primeiros meses de 2021, também o maior desempenho já atingido no bimestre. O aumento de 22,1% no volume de cargas destinadas à exportação foi determinante para esse resultado. Foram 9,2 milhões de toneladas no mês (22,1%) e 16,3 milhões de toneladas no acumulado do ano (+22,9%). As importações fecharam fevereiro em 3,7 milhões de toneladas, 8,1% acima de igual mês de 2021. No acumulado do ano, totalizaram 7,3 milhões de toneladas (+5,5%).

