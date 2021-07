Loft anuncia fusão com líder de mercado CredPago

A Loft, startup de venda de apartamentos, anunciou nesta sexta-feira a fusão com a CredPago, líder em soluções de aluguel sem fiador no País. A fintech, que conta com mais de 123 mil contratos e R$ 40 bilhões em ativos sob gestão, cresceu 10 vezes nos últimos três anos. Por meio do negócio, os seus fundadores e demais acionistas, incluindo o BTG Pactual, receberão participação acionária minoritária na Loft.

A fusão acontece após a rodada mais recente de investimentos realizada pela startup imobiliária entre março e abril deste ano, quando a Loft levantou US$ 525 milhões junto a investidores. Mais cedo, o BTG informou que a venda total da sua participação na Credpago representará um ganho de aproximadamente R$ 1,4 bilhão para o banco, que detinha 49% do capital social da fintech.

“Estamos animados em seguir como investidores, agora da companhia combinada, para estruturar juntos novos produtos a serem distribuídos por meio do canal de corretores e imobiliárias”, afirma Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual. A operação passará nas próximas semanas por aprovação regulatória.

A combinação entre de negócios permitirá que a Loft amplie o escopo de atuação, segundo o CEO e fundador da empresa, Mate Pencz. “A prateleira de produtos financeiros da proptech, que até aqui contava com financiamento imobiliário, agora também conta com soluções para aluguel sem fiador”, explica.

Os fundos imobiliários da Loft são geridos pelo Banco Modal. A instituição financeira atende a startup por meio do seu negócio de administração fiduciária de fundos de investimento que abrange também outras companhias.

Sinergia

A facilidade de acesso é um dos diferenciais de mercado da fintech que justificam a fusão, segundo a Loft. “A CredPago é pioneira em oferecer o serviço com possibilidade de parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito e a única a realizar análise de crédito instantânea, com um prazo de um minuto enquanto a média do mercado é de 30 dias”, diz o anúncio da startup.

A parceria com 16 mil imobiliárias em 25 Estados e mais de 700 cidades brasileiras é mais um forte da fintech, avalia também a Loft. A empresa possui 145 mil clientes finais em seus pontos de atuação, enquanto a meta é chegar à marca de 200 mil no fim deste ano, segundo o fundador e CEO da CredPago, Jardel Cardoso.

“A chegada da Loft levará nossos produtos a ainda mais corretores, imobiliárias e clientes em todo Brasil, impulsionados pela plataforma e recursos de tecnologia e marketing da empresa. Escolhemos nos juntar ao time da Loft pela complementaridade dos negócios e postura consistente voltada para o fortalecimento das imobiliárias”, afirma o executivo.

Na mesma linha, o CEO da Loft ressalta a capilaridade nacional da fintech e similaridades entre as duas empresas. “Os produtos da CredPago têm total sinergia com a proposta da Loft, que é facilitar a transação imobiliária com tecnologia na base e atendimento humanizado na ponta”, afirma Mate Pencz.

Atualmente, a Loft tem disponíveis na sua plataforma mais de 20 mil apartamentos ativos à venda em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os imóveis estão distribuídos por mais de 132 bairros nas duas cidades.

Veja também