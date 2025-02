Locutor Henrique Bruckman morre durante transmissão em rádio Pernambucana

Morreu, na tarde da última quinta-feira, 14, o locutor Henrique Bruckman, 63, da rádio Music FM 88.7, do Recife. O locutor estava ao vivo quando passou mal e faleceu durante a transmissão de seu programa na rádio pernambucana.

A suspeita é de que Bruckman tenha tido um infarto fulminante enquanto fazia a locução do programa ‘Happy Hour’. O locutor já tinha problemas de saúde e havia passado por uma cirurgia cardíaca anteriormente, como informou seu filho, Arthur Bruckman, em suas redes sociais.

“Ele já tinha feito cirurgia de ponte de safena e tinha outros problemas. Ele tinha feito a abertura do programa e estava num bloco de música. Cochilou e faleceu. O [Serviço de Atendimento Móvel de Urgência] Samu disse que foi um ataque fulminante”, confirmou Arthur.

Bruckman trabalhou em importantes canais do Recife como a Manchete FM, Rádio Jornal e outras emissoras. O falecimento do locutor, no dia 14, coincide com o Dia Mundial do Rádio, data simbólica para os radialistas. Após a confirmação do falecimento, Henrique foi homenageado pelo filho.

“Partiu fazendo o que mais amava, no dia mundial do que ele mais amava, o rádio. Agradeço a homenagem que fizeram pro meu velho! Marcado eternamente nas ondas do rádio. Sempre serei o seu fã número 1”, escreveu.

O velório do radialista acontecerá nesta sexta-feira,14, às 14h, no Memorial Guararapes, em Jaboatão, na Região Metropolitana de Recife.