Locaweb conclui aquisição de plataforma de assinaturas e pagamentos Vindi

A Locaweb concluiu a aquisição da Vindi, plataforma de gestão de assinaturas e pagamentos recorrentes no Brasil, que será incorporada à sua operação de vendas. Fundada em 2013, a Vindi oferece soluções no modelo de assinaturas e combina um software de cobrança recorrente com uma plataforma de pagamento.

Segundo a Locaweb, a empresa tem mais de seis mil clientes, com importantes marcas e modelos de assinaturas do Brasil.

Conforme informa a Locaweb em fato relevante, a Vindi possui receita recorrente anual (ARR) de R$ 35 milhões e processou mais de R$ 1 bilhão em cobranças (TPV) no último trimestre de 2020, e cerca de R$ 3,5 bilhões no acumulado do ano de 2020.

Os planos da aquisição pela Locaweb incluem integrar as APIs (interfaces de programação de aplicações) de pagamentos recorrentes da Vindi na Tray, uma plataforma de e-commerce, e explorar todo o potencial de venda cruzada com os outros segmentos de negócios da Companhia.

Os acionistas fundadores da Vindi, Reginaldo Dutra, Wagner Narde e Rodrigo Dantas Santos, permanecerão na operação da companhia. A transação já foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

