Locaweb anuncia aquisição da Melhor Envio por R$ 83 milhões

A Locaweb Serviços de Internet informa que a sua subsidiária integral Locaweb Commerce firmou contrato para compra da totalidade do capital da Melhor Envio por R$ 83 milhões. A operação tem a interveniência e anuência da companhia como garantidora.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa detalha que o Melhor Envio, fundado em 2015 na cidade de Pelotas, oferece uma plataforma de logística que conecta pequenos e médios vendedores às principais transportadoras e empresas de logísticas do Brasil sem a necessidade de negociar contratos individuais, otimizando assim a gestão da sua logística.

Segundo a empresa, pelo sistema do Melhor Envio, é possível cotar fretes simultaneamente em diversas transportadoras, contratar online o serviço de envio e rastreá-lo de forma inteligente, acompanhando a movimentação do pacote até a chegada ao destinatário. Sem mensalidades, ou qualquer limite mínimo de envios, os lojistas têm acesso a preços diferenciados e extremamente competitivos e pagam apenas pelos envios realizados utilizando a plataforma.

“Com essa transação, a Locaweb que já tem o mais completo ecossistema de soluções para E-commerce, contando com plataforma de lojas virtuais, soluções de pagamentos, integração com marketplaces, gestão de assinaturas e mais de 328 integrações, reforça sua atuação no segmento de logística, e segue se consolidando como a melhor opção para digitalizar o varejista brasileiro”, afirma.

Receita

A Receita Líquida do Melhor Envio foi de R$ 8 milhões em 2019 e deve ser superior a R$ 30 milhões em 2020, atingindo mais de 7 milhões de envios pagos e quase 100 mil clientes ativos na base.

“Seguindo o modelo de atuação da companhia em outras aquisições, Bruno Centurião, Éder de Macedo Medeiros e Maurício Madruga de Mesquita, sócios fundadores do Melhor Envio, permanecerão na operação do Melhor Envio, dentro da unidade Locaweb Commerce”, informa.

Preço

O preço de fechamento da aquisição da totalidade das quotas do Melhor Envio é de R$ 83 milhões, sendo que, como garantia à Locaweb Commerce com relação a certas obrigações de indenização assumidas pelos vendedores, uma parcela deste valor será retida pela Locaweb Commerce e poderá ser liberada subsequentemente aos vendedores, conforme regras e procedimentos previstos no contrato.

O preço de fechamento está sujeito, ainda, a determinados ajustes de dívida líquida e capital de giro, usuais neste tipo de transação. Adicionalmente, os vendedores terão o direito a receber eventual earn out, a depender do atingimento de determinadas metas financeiras apuradas com base na receita operacional líquida do Melhor Envio. “A aquisição do Melhor Envio foi realizada pela Locaweb Commerce, subsidiária integral da Companhia na qual a Companhia reunirá grande parte das atividades de e-commerce do Grupo Locaweb”, conclui.

