Locaweb amplia prejuízo líquido em 71% no 3tri22 ante 3tri21, para R$ 6,4 mi

A Locaweb Company ampliou em 71% o prejuízo líquido no terceiro trimestre de 2022 ante o mesmo intervalo de 2021, para R$ 6,4 milhões. No critério ajustado, reportou lucro líquido de R$ 33,4 milhões, alta anual de 30,8%.

O Ebitda, por sua vez, ficou em R$ 31,1 milhões, 20,1% acima do terceiro trimestre do ano passado. No critério ajustado, a alta foi de 50,2%, para R$ 50,4 milhões.

A receita líquida da companhia somou R$ 3043 milhões, crescimento de 45,5% em relação ao mesmo período de 2021. A área de commerce atingiu R$ 197,6 milhões, avanço anual de 87,1%, representando 65% da receita total do grupo.

Já a base de assinantes pagantes da plataforma cresceu 32,4%, passando de 114,1 mil no terceiro trimestre do ano passado para 151 mil.

O GMV de Plataforma de E-commerce, que considera Tray, Tray Corp e Dooca, principalmente pela aceleração da venda em lojas próprias, apresentou crescimento de 10,7% ano contra ano.

Considerando todo o GMV transitado pelo ecossistema da Locaweb, ou seja, o GMV de Plataforma e o GMV transacionado em marketplaces pelas operações de ERP e integradores de marketplace, o volume chegou a R$ 13 bilhões, 31,5% superior ao mesmo período de 2021.

O TPV Intermediador Vindi (subadquirência) apresentou crescimento anual de 70,4%, resultado da captura de sinergias no ecossistema e, pelo quarto trimestre consecutivo, maior crescimento da venda em lojas próprias dos nossos lojistas, segundo o release de resultados da companhia divulgado há pouco.

