Locatelli renova com a Juventus até 2028

O meio-campista Manuel Locatelli assinou nesta quinta-feira (9) um novo contrato com a Juventus, que o une ao clube da Serie A até junho de 2028.

Locatelli, de 25 anos e revelado no Milan, chegou à ‘Juve’ em 2021 por empréstimo vindo do Sassuolo, antes de se juntar definitivamente ao clube piemontês, que pagou 30 milhões de euros por sua contratação (cerca de R$ 157,5 milhões pela cotação atual).

O contrato do jogador que já atuou pela seleção italiana 26 vezes terminava em 2026.

A Juventus não deu detalhes financeiros sobre a renovação do contrato, mas segundo a imprensa italiana o jogador ganhará cerca de 3,3 milhões de euros (aproximadamente R$ 17,3 milhões) por temporada.

“Me sinto em casa aqui”, disse ele nas redes sociais.

Locatelli marcou o gol da vitória (1-0) no duelo contra o Milan no mês passado.

A Juventus está em segundo lugar no campeonato italiano, dois pontos atrás do líder, a Inter de Milão. O time de Turim enfrenta o Cagliari (17º) no sábado, pela 12ª rodada da Serie A.

