Localiza tem resultado líquido acima do esperado no 1º tri

SÃO PAULO (Reuters) – A maior companhia de aluguel de veículos e gestão de frotas do país, Localiza, divulgou nesta segunda-feira que teve lucro líquido de 482,3 milhões de reais no primeiro trimestre, mais que o dobro do desempenho do mesmo período do ano passado.

A empresa, que apresentou no final do ano passado uma oferta de compra da rival Unidas, apurou geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 805,8 milhões de reais, crescimento de 27,4% na comparação anual.

Analistas, em média, esperavam que a Localiza divulgasse lucro líquido de 450,5 milhões de reais para o período de janeiro ao fim de março e Ebitda de 836,2 milhões, segundo dados da Refinitiv.

Na semana passada, a Unidas divulgou lucro recorde para o primeiro trimestre, apesar de novas medidas de isolamento social adotadas por vários governos municipais e estaduais entre março e abril que atingiram uma série de setores, incluindo o de locação de carros.

A Localiza apurou um lucro operacional de 708,4 milhões de reais, avanço de cerca de 63% sobre um ano antes, apesar da receita ter ficado praticamente estável, em 2,78 bilhões de reais no trimestre.

Assim como a Unidas, a Localiza cita no balanço dificuldades na oferta de carros novos por parte das montadoras o que contribuiu para uma elevação de mais de 23% nos preços dos carros usados. Esse movimento elevou a margem de lucro da divisão de venda de seminovos em 12 pontos percentuais ao mesmo tempo que contribuiu para reduzir em 100,9 milhões de reais a depreciação da frota da companhia.

Segundo a Localiza, a margem Ebitda da divisão de seminovos, de 13,5% no primeiro trimestre, “tende a sustentar um patamar mais elevado ao longo desse ano”.

Porém, a empresa alertou que “a depreciação média por carro, tenderá a subir à medida que os volumes de compras retomem patamares mais altos e os carros 100% depreciados sejam vendidos”.

A Localiza também citou que o lucro foi ajudado por 105,3 milhões de reais a menos em despesas financeiras decorrentes de menores taxas de juros.

Na divisão de gestão de frotas para empresas, a Localiza afirmou que a demanda “está forte”, mas a demora nas entregas de veículos novos pelas montadoras tem dificultado a diluição dos custos. Na semana passada, executivos da Unidas afirmaram que as montadoras informaram que devem passar a entregar veículos numa velocidade maior a partir do terceiro trimestre.

A associação de montadoras, Anfavea, divulgará os dados do setor em abril na sexta-feira e deverá se posicionar a respeito das dificuldades na produção geradas por medidas de isolamento social e problemas em fornecimentos de componentes como chips usados em sistemas eletrônicos dos veículos.

