Localiza tem lucro quase estável no 2º tri

SÃO PAULO (Reuters) – A companhia de aluguel de carros e gestão de frotas de veículos Localiza teve lucro líquido de 456,7 milhões de reais para o segundo trimestre, alta de 2% sobre um ano antes.

Os números do balanço da empresa ainda não incluem os da ex-rival adquirida Unidas, já que a combinação foi realizada no início de julho.

“Nesse trimestre, ainda mantivemos ritmo reduzido de venda de carros. Entretanto, com o crescimento dos volumes de compras (de veículos) ao longo do trimestre, começaremos a aumentar o nível de desativação, acelerando o (segmento de) seminovos ao longo segundo semestre”, afirmou a Localiza no balanço.

A empresa e outras do setor têm enfrentado baixa oferta de veículos novos diante de falta de componentes eletrônicos e autopeças como pneus para as montadoras. Com isso, a Localiza vem optando por alongar o uso dos carros na divisão de aluguel, o que tem reduzido os negócios com a venda de seminovos.

A companhia terminou junho com caixa e equivalentes de quase 8 bilhões de reais, mas afirmou que o volume elevado de recursos é uma opção estratégica.

“Cientes dos ‘trade-offs’, mesmo com maior custo de carrego do caixa no curto prazo, optamos por antecipar as captações (de recursos) do ano para o primeiro semestre…o que nos permitirá capturar as oportunidades de crescimento em um cenário de maior volatilidade”, afirmou a empresa no balanço.

A geração de caixa medida pelo lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) somou 1,12 bilhão de reais no segundo trimestre, alta de 45% sobre um ano antes.

(Por Alberto Alerigi Jr.)