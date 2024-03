Localiza tem lucro líquido ajustado de R$ 750,9 mi no 4º trimestre de 2023, alta de 17,8%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/03/2024 - 20:35 Para compartilhar:

A Localiza&CO reportou lucro líquido ajustado de R$ 750,9 milhões no quarto trimestre de 2023, alta de 17,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. No acumulado de 2023, a cifra foi de R$ 2,477 bilhões, recuo de 97% sobre 2022.

Já o Ebitda ajustado consolidado somou R$ 2,879 bilhões entre outubro e dezembro de 2023, 33% acima do registrado no último trimestre de 2022. No acumulado de 12 meses, atingiu R$ 10,676 bilhões, crescimento anual de 27,6%.

No trimestre, a receita líquida consolidada da Localiza&CO avançou 34,4% ante igual intervalo de 2022, totalizando R$ 7,908 bilhões. No segmento de aluguéis, a cifra apresentou crescimento de 30,1%, sendo 22,3% na divisão de aluguel de carros e 40,4% na divisão de Gestão de Frotas. A receita de seminovos, por sua vez, somou R$ 3,470 bilhões no trimestre, aumento de 39,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.

No ano, a receita líquida consolidada da companhia somou R$ 28,902 bilhões, 33,9% maior do que em 2022.

No quarto trimestre, o Ebit ajustado pelos efeitos da mais valia totalizou R$ 1,832 bilhão e o Ebit contábil totalizou R$ 1,806 bilhão, crescimento anual de 47,4%. No acumulado de 2023, o Ebit ajustado somou R$ 6,863 bilhões, crescimento de 9,4% em comparação ao ano anterior.

