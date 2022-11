Localiza tem lucro ajustado de R$682,1 mi no 3° trimestre

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 15/11/2022 - 12:13 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A companhia de aluguel de carros e gestão de frotas de veículos Localiza registrou lucro líquido ajustado de 682,1 milhões de reais no terceiro trimestre, abaixo da estimativa compilada pela Refinitiv de 758,2 milhões de reais.

O valor, que já inclui números da Unidas, ex-rival que foi adquirida, é 27,6% menor do que a soma do registrado por ambas as companhias no mesmo período do ano passado.

O lucro da Localiza teve impacto negativo de 66,1 milhões de reais vindos de gastos adicionais relacionados à combinação de seus negócios com a Unidas. Além disso, as despesas financeiras da companhia saltaram 312,9% a 883,2 milhões de reais, conforme o juro mais alto eleva o custo da dívida.

A receita líquida consolidada saltou 40% em relação ao ano anterior, indo a 6,14 bilhões de reais, puxada por altas de volume e tarifas de aluguel.

A tarifa média do trimestre para a divisão de aluguel de carros foi de 108,2 reais, 22,1% maior que no terceiro trimestre de 2021, “refletindo uma estratégia de aumento de exposição a segmentos com maior nível de tarifa e novos aumentos de preços,” afirmou a companhia.

A Localiza acelerou a renovação de sua frota, com adição líquida de cerca de 54 mil veículos. Foram mais de 97 mil carros comprados e cerca de 43 mil vendidos.

(Reportagem de Peter Frontini e Carolina Pulice)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias