Localiza tem lucro 10% maior no 4º tri, mas levemente abaixo do esperado; ações caem

SÃO PAULO (Reuters) -A Localiza, maior empresa de locação e gestão de frota de veículos do país, anunciou na terça-feira um lucro líquido para o quarto trimestre um pouco abaixo das estimativas de analistas, dada a menor receita com a venda de veículos seminovos.

A empresa registrou lucro de 442,1 milhões de reais no quarto trimestre, avanço de 10% em relação a igual etapa de 2020.

O resultado do período, porém, ficou levemente abaixo da previsão média de analistas consultados pela Refinitiv, de 461,8 milhões de reais.

Segundo a companhia, seu resultado operacional medido pelo lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização (Ebitda) de outubro a dezembro somou 935,4 milhões de reais, avanço ano a ano de 24,3%, embora também tenha ficado abaixo da previsão média de analistas, de 966,5 milhões de reais.

A divisão de aluguel de carros, que inclui serviços de gestão de frotas, apontou crescimento de 27,6% na receita líquida trimestral, para 1,64 bilhão de reais, enquanto as divisões de seminovos tiveram receita líquida de 996,2 milhões de reais, 37,4% abaixo ante igual período de 2020.

As vendas de seminovos caíram 51% no quarto trimestre, mas o desempenho foi parcialmente compensado pelo aumento de 28,2% no preço. Mesmo assim, essa foi a principal causa do recuo de 8,3% na receita total da empresa, para 2,63 bilhões de reais.

Às 10h46 desta quarta-feira, as ações da Localiza caíam 5,7% e eram a principal queda dentre os papéis do Ibovespa, que subia 0,62%.

O Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou em dezembro a fusão da Localiza com a segunda maior do setor, Unidas, mediante vendas de ativos, incluindo a marca Unidas.

A Localiza informou no mês passado que sofreu uma interrupção parcial de alguns de seus sistemas devido a um incidente de segurança cibernética.

((Reportagem de Peter Forntini, Aluísio Alves e André Romani))

((Tradução Redação São Paulo, 55 11 56447500))

REUTERS BC AR

Saiba mais