Localiza reporta lucro líquido de R$ 442,1 mi no 4º trimestre, alta de 10%

A Localiza reportou um lucro líquido de R$ 442,1 milhões no quarto trimestre de 2021, alta de 10% sobre igual período do ano anterior, informou a companhia em balanço enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na noite desta terça-feira, 22.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) alcançou R$ 935,4 milhões de outubro a dezembro, avanço de 24,3% ante igual intervalo de 2020. Com isso, a margem Ebitda (sobre receitas de aluguel) atingiu 57% no período, ante 58,6% um ano antes.

Já a receita líquida da locadora de veículos somou R$ 2,63 bilhões no quarto trimestre, queda de 8,3% sobre o mesmo período de 2020. No segmento de aluguel, houve avanço de 27,6% do indicador, para R$ 1,64 bilhão. Em seminovos, houve queda de 37,4%, para R$ 996,2 milhões.

