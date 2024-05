Localiza reduz frota total em 4,6% no 1º trimestre, para 627,1 mil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/05/2024 - 21:35 Para compartilhar:

A Localiza&CO encerrou o primeiro trimestre de 2024 com frota total de 627,1 mil carros. O número representa queda de 4,6% em relação aos últimos três meses de 2023, com 30 mil veículos a menos.

No release de resultados, a companhia afirma que após a forte compra de carros do quarto trimestre de 2023 e passado o pico de demanda das férias de verão, reduziu, ampliando eficiência e reduzindo ociosidade, com evolução da frota média operacional e alugada.

Em comparação com o primeiro trimestre de 2023, a frota total cresceu 7,5%. Na divisão de Gestão de Frotas, a alta foi de 14,5% e na de Aluguel de Carros no Brasil, houve avanço de 1,1% no número de veículos.

Depreciação

Entre janeiro e março, em Aluguel de Carros, a depreciação média anualizada foi de R$ 6.022,4 por carro, queda de 1,8% em relação ao trimestre anterior. O número incorpora premissas de canais e mix de venda, a menor participação relativa dos carros com maiores taxas de depreciação no mix da frota e as compras negociadas em melhores condições a partir dos últimos meses de 2023.

Em Gestão de Frotas, a depreciação média por carro ficou em R$ 6.563,3, queda trimestral de 1,5%. Segundo a companhia, o resultado reflete as compras de carros em melhores condições a partir do quarto trimestre, bem como as premissas de canais e mix de venda.

“Ainda estamos vendo acomodação de preços de seminovos, o que pode afetar a depreciação nos próximos trimestres”, frisa a Localiza&Co no release de resultados.