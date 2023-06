Localiza precifica ação em R$ 66,64 e follow-on movimenta R$ 4,5 bilhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/06/2023 - 7:26 Compartilhe

A Localiza fechou em R$ 66,64 o preço da ação em sua oferta subsequente (follow-on), informou a empresa fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Assim, a operação totalizou R$ 4.500.000.079,68, com a emissão de 67.527.012 novas ações ordinárias.

A quantidade de ações inicialmente ofertada foi acrescida em 12,5%, ou seja, em 7.503.002 novos papéis. O volume foi destinado a atender excesso de demanda. Em razão do aumento do capital social da companhia no âmbito da oferta, o novo capital social passará a ser de R$ 17.012.360.759,33, dividido em 1.060.360.588 ações.

As ações objeto da oferta passarão a ser negociadas na B3 em 28 de junho, com a liquidação física e financeira no dia 29. A companhia pretende utilizar a totalidade dos recursos líquidos provenientes da oferta para expansão da frota de veículos da companhia; e expansão da rede de atendimento e investimento em tecnologia e telemetria.

O Itaú BBA foi o coordenador líder da oferta, sendo que Bradesco BBI, BTG Pactual, UBS BB, Santander, Bank of America (BofA), Safra e XP também participaram.

