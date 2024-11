Localiza: lucro líquido consolidado soma R$ 812 mi no 3º trimestre, alta anual de 22,2%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/11/2024 - 19:19 Para compartilhar:

A Localiza&CO reportou lucro líquido consolidado de R$ 812 milhões no terceiro trimestre de 2024. A cifra representa uma alta de 22,2% em relação ao mesmo período do ano passado.

O Ebitda consolidado da companhia subiu 24,1% na mesma base comparativa, somando R$ 3,320 bilhões. A receita líquida consolidada, por sua vez, atingiu R$ 9,683 bilhões entre julho e setembro. O montante é 32,3% maior do que o registrado um ano antes.

RAC e GF

A receita líquida da divisão de Aluguel de Carros (RAC) atingiu R$ 2,445 bilhões, crescimento de 18,7% em relação ao terceiro trimestre de 2023 em função do aumento da diária média e da manutenção dos volumes.

Sobre RAC, a companhia destaca que segue avançando no processo de recomposição de preços, encerrando o trimestre com diária média de R$142,1, crescimento de 19% na comparação anual. A taxa de utilização avançou 0,4 ponto porcentual, para 79,9%.

A divisão de Gestão de Frotas (GF) apresentou receita líquida de R$ 2,145 bilhões, 23,9% superior à do mesmo período do ano anterior, decorrente do avanço de 8,5% nos volumes e do aumento da diária média, segundo o release de resultados.

A diária média de R$ 95,9 em GF apresentou avanço de 13,8% na comparação anual. “Seguimos renovando a base de contratos e reduzindo exposição aos segmentos de uso severo com o objetivo de recomposição dos níveis de retorno desta divisão”, afirma a companhia.

Em razão do maior número de carros em desativação resultantes do processo de otimização do portfólio de contratos, a taxa de utilização da frota apresentou recuo anual de 0,5 ponto porcentual.

Depreciação vem dentro do esperado

Os segmentos de aluguel (RAC) e gestão de frota (GF) da Localiza&CO continuaram a apresentar altas na depreciação no terceiro trimestre de 2024. No entanto, a companhia destaca que os resultados vieram dentro do projetado.

Em aluguel, a depreciação cresceu 8,6% entre julho e setembro ante um ano antes, para R$ 7,3 mil. Com isso, ficou dentro da faixa de R$ 6,7 mil a R$ 7,7 mil projetada pela companhia para este trimestre.

Já em GF, a alta foi de 43%, com a cifra fechando em R$ 8,7 mil. Em veículos leves, a depreciação somou R$ 8,247 mil, também em linha com as estimativas da companhia que variavam de R$ 7,5 mil a R$ 8,5 mil para o período.

“Nesse trimestre vimos a acomodação de preço dos carros seminovos em linha com a expectativa da companhia, com melhora gradual do affordability/i> e da maior disponibilidade de crédito para compra de carros”, afirma a Localiza no release de resultados.

Com isso, a companhia manteve os guidances de depreciação divulgados no segundo trimestre de 2024. A Localiza&Co prevê uma redução gradual da depreciação. A projeção é de que a cifra caia para R$ 6,3 mil a R$ 7,3 mil em RAC até o primeiro trimestre de 2025.

Para os veículos leves de GF, a previsão é de queda para a faixa de R$ 6,8 mil a R$ 7,8 mil entre janeiro e março do ano que vem.