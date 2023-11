Localiza: lucro líquido ajustado cresce 3% no 3tri23, para R$ 703,3 mi

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/11/2023 - 20:11 Para compartilhar:

A Localiza&CO reportou lucro líquido ajustado consolidado de R$ 703,3 milhões no terceiro trimestre de 2023, alta de 3,1% ante igual intervalo de 2022. O lucro contábil da companhia somou R$ 664,7 milhões, avanço anual de 57%.

Entre os fatores que impactaram o resultado, a empresa cita o efeito negativo de R$ 349 milhões vindo do aumento na depreciação de carros e outros. Por outro lado, contribuíram também a redução das despesas financeiras e aumento do Ebitda, “resultado do crescimento de volumes, preços e eficiência operacional”.

O Ebitda ajustado consolidado da Localiza&CO chegou a R$ 2,6 bilhões entre julho e setembro, alta anual de 12,5%. A margem Ebitda consolidada foi de 70,5% ante 75,2% no terceiro trimestre de 2022.

A receita líquida consolidada avançou 19,3% em relação há um ano antes, totalizando R$ 7,3 bilhões. A receita líquida de aluguéis apresentou crescimento de 20,0%, sendo 3,0% na divisão de aluguel de carros e 49,2% na divisão de gestão de frotas.

A receita de seminovos somou R$ 3,528 bilhões no trimestre, aumento anual 18,5%, resultado do aumento expressivo nas vendas de Seminovos na comparação anual, parcialmente compensado pela redução no preço médio de venda, que foi impactado pelo mix de carros com maior quilometragem, vendidos no atacado.

“Destacamos que, no terceiro trimestre de 2023, alinhamos e integramos os processos de desativação de carros o que, somado à continuidade do rejuvenescimento da frota do aluguel de carros, deve contribuir de forma gradual para a melhoria do mix de canal ao longo de 2024”, diz a empresa no release de resultados.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias