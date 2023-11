Localiza: frota total atinge 606,8 mil carros no trimestre, alta anual de 3,5%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/11/2023 - 20:11 Para compartilhar:

O resultado reflete aumento de 20,6% na divisão de Gestão de Frotas e redução de 8,8% na divisão de Aluguel de Carros no Brasil, ainda com o impacto do carve-out na base de comparação (49,2 mil carros vendidos no início do quarto trimestre de 2022), segundo a companhia.

No segmento de aluguel, a diária média avançou 10,3% na comparação anual, atingindo R$ 119,41. A taxa de utilização apresentou redução de 0,7 ponto porcentual ante um ano antes, mas avançou na comparação sequencial, para 79,5% versus 77,4% no terceiro trimestre de 2023.

Em gestão de frotas, a diária subiu 19,3%, alcançando R$ 84,29. A taxa de utilização de 96,4% da frota apresentou redução de 0,5 ponto porcentual na comparação anual, mas avanço na comparação com o trimestre anterior, quando o índice era de 95,8%.

Depreciação

No segmento de aluguel de carros, a depreciação média anualizada foi de R$ 6.738 por carro, explicada principalmente pela menor proporção de carros totalmente depreciados, em razão do processo de renovação da frota. No mesmo trimestre de 2022, a cifra era de R$ 4.357 por carro.

Já em gestão de frotas, a depreciação subiu de R$ 4.194 para R$ 6.130. A alta reflete a renovação de parte dos carros totalmente depreciados e o mix de veículos especiais e pesados adicionados ao longo de 2022.

