Localiza: Frota final no 2º trimestre atinge recorde de 315 mil carros

A Localiza encerrou o segundo trimestre com frota final de 315 mil carros, recorde histórico, informou a companhia em balanço enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quinta-feira, 11.

Conforme o documento, no trimestre foram comprados 41,1 mil veículos e vendidos 18,8 mil, resultando em uma adição de 22,3 mil carros à frota. Em igual intervalo do ano passado, a locadora tinha comprado 28,6 mil veículos e vendido 26,6 mil. “O nível de produção vem aumentando gradualmente e as vendas diretas ganham relevância no total de vendas, o que contribuiu com a forte aceleração no ritmo de compra ao longo do trimestre”, disse a empresa.

O preço médio do carro vendido de abril a junho subiu 29,8% sobre o mesmo período de 2021, mas ficou estável frente ao intervalo imediatamente anterior, destacou a companhia.

A estrutura de seminovos somava 127 lojas em 85 cidades no Brasil no segundo trimestre, uma redução de cinco lojas em comparação ao registrado um ano antes. “Com visão de longo prazo, fizemos ajustes seletivos na rede, mantendo nossa estrutura preparada para o aumento do ritmo de renovação da frota, que será gradualmente acelerado à medida que os volumes de compra aumentem”, assinala a Localiza.

A companhia reportou investimento líquido na frota (incluindo acessórios) de R$ 3,8 bilhões no segundo trimestre, ante R$ 1,6 bilhão de um ano antes.

Neste contexto, a Localiza encerrou o trimestre com dívida líquida de R$ 9 bilhões, ante R$ 7 bilhões ao final de dezembro de 2021. A alavancagem medida pela relação dívida líquida sobre o Ebitda alcançou 2 vezes de abril a junho. A empresa encerrou o trimestre com R$ 6,5 bilhões em caixa.