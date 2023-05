Localiza espera crescimento relevante em 2023, afirma presidente

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 04/05/2023 - 13:21 Compartilhe

RIO DE JANEIRO (Reuters) – A Localiza deve ter um crescimento relevante em 2023, em linha com a expansão atual de dois dígitos altos, afirmou o presidente da empresa de aluguel de veículos e gestão de frotas, Bruno Lasansky, nesta quinta-feira.

“Mesmo com um cenário macro mais desafiador, pelas escolhas que fizemos nos momentos mais difíceis, agora conseguimos trazer um crescimento bastante expressivo”, afirmou o executivo na Web Summit Rio.

“Estamos crescendo dois dígitos altos esse ano, vamos ter um crescimento relevante (em 2023). Somos uma empresa tradicionalmente de dois dígitos”, acrescentou, sem detalhar números específicos.

O executivo citou a prestação de novos serviços como manutenção de veículos como outras alavancas para a expansão dos negócios.

Em 2022, a Localiza teve expansão de 63,1% na receita líquida total frente a 2021, enquanto o resultado operacional medido pelo Ebitda avançou 78,2%, em meio à aquisição da Unidas. A companhia divulga o desempenho do primeiro trimestre de 2023 no próximo dia 15.

Apesar das perspectivas positivas para o ano, Lasansky afirmou que o patamar de juros do país cria um cenário desafiador. Na véspera, o Banco Central manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano e não sinalizou cortes.

“Para um mercado como nosso, de capital intensivo, temos que ser cautelosos. Temos boa participação de mercado e boa tração, mas temos que ver como o cenário vai evoluir”, afirmou.

O executivo vê possibilidade da Selic cair no segundo semestre, mas ponderou que o movimento dos juros dependerá do que acontecer com a política fiscal.

(Por Rodrigo Viga Gaier)

