Localiza encerra 2023 com 657.612 carros, crescimento anual de 11,3%

A Localiza&CO encerrou 2023 com 657.612 carros, crescimento de 11,3% na comparação anual. O aumento foi de 19,1% na divisão de gestão de frotas e 4,8% na de aluguel de carros no Brasil, que voltou a crescer depois de recompor os efeitos do carve-out.

No último trimestre do ano passado, a empresa comprou 107.532 carros para a operação própria no Brasil, sendo 70.375 no segmento de aluguel e 37.157 no de gestão de frotas. Enquanto isso, foram vendidos 56.514, resultando na adição de 51.018 veículos entre outubro e dezembro.

Segundo o release de resultados, no aluguel de carros, a forte adição de frota no último trimestre de 2023 tem o objetivo de suportar a maior demanda de final de ano. No primeiro trimestre de 2024, a companhia tende a reduzir o ritmo de compras no segmento, visando o ajuste da frota após a alta temporada.

Depreciação

Na divisão de aluguel, a depreciação média anualizada foi de R$ 6.113,1 por carro ante R$ 6.738,2 no trimestre imediatamente anterior, queda próxima de 9%. No entanto, representa uma alta de 31% quando comparado ao mesmo período de 2022.

Segundo a companhia, o resultado foi impactado pelo efeito da revisão das premissas de custo e preços estimados de venda para refletir o cenário mais desafiador em seminovos; menor participação relativa dos carros com maiores taxas de depreciação no mix da frota e exclusão dos custos de preparação das premissas de custo total.

Já em gestão de frotas, a depreciação média por carro de R$ 6.689,7 no quarto trimestre de 2023, refletindo a renovação de parte dos carros de menor depreciação. Na comparação trimestral, houve alta de 9% e na anual, crescimento de 32%.

“Nesta divisão, o efeito da exclusão dos custos de preparação da premissa de depreciação tem efeito diluído em razão do ciclo mais longo”, diz o release de resultados.

