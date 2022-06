Localiza e Unidas negociam venda de ativos à Brookfield por R$3,5 bi para fechar fusão

SÃO PAULO (Reuters) – As empresas de locação de veículos e gestão de frotas Localiza e Unidas disseram nesta sexta-feira que vêm mantendo tratativas com um fundo administrado por afiliadas da gestora canadense Brookfield Asset Management para venda de ativos por cerca de 3,5 bilhões de reais.

Localiza e Unidas afirmaram que estão em negociações paralelas com outros interessados nos ativos e destacaram que não há documento vinculativo assinado com nenhum dos candidatos, de acordo com fato relevante conjunto ao mercado.





A Brookfield compraria os ativos por meio da empresa de gestão e terceirização de frotas Ouro Verde, que também confirmou as tratativas em fato relevante nesta manhã. A gestora canadense controla a Ouro Verde por meio de participações no Cedar Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.

A venda é de ativos de aluguel de veículos e comercialização de seminovos de uma controlada da Unidas. A operação foi acertada como uma condição para aprovação da fusão entre Localiza e Unidas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Na quinta-feira, a Bloomberg disse que Localiza e Unidas estavam perto de vender 3,5 bilhões de reais em ativos à rival Ouro Verde.

O presidente-executivo da Ouro Verde, Cláudio Zattar, não quis comentar em março, quando a Brookfield anunciou investimento adicional de 60 milhões de dólares na empresa, potenciais negociações para a compra de ativos no âmbito do acordo de Unidas e Localiza com o Cade, afirmando que a decisão seria do acionista, a Brookfield.

A fusão entre Localiza e Unidas, respectivamente as duas maiores empresas do país em locação e gestão de frotas de veículos, foi aprovada por maioria no tribunal do Cade em dezembro de 2021, mediante acordo que prevê venda “significativa” de ativos, incluindo a marca Unidas.

(Por Andre Romani)