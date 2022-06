Localiza e Unidas negociam venda de ativos à Brookfield por R$3,5 bi

Por Gabriel Araujo e Andre Romani

SÃO PAULO (Reuters) – As empresas de locação de veículos e gestão de frotas Localiza e Unidas estão mantendo tratativas com um fundo administrado por afiliadas da gestora canadense Brookfield Asset Management para venda de ativos por cerca de 3,5 bilhões de reais.





Localiza e Unidas afirmaram nesta sexta-feira que estão em negociações paralelas com outros interessados nos ativos e destacaram que não há documento vinculativo assinado com nenhum dos candidatos, de acordo com fato relevante conjunto ao mercado.

A Brookfield comprará os ativos por meio da empresa de gestão e terceirização de frotas Ouro Verde, que também confirmou as tratativas em fato relevante nesta manhã. A gestora canadense controla a Ouro Verde por meio de participações no Cedar Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.

A venda envolve ativos de aluguel de veículos e comercialização de seminovos de uma controlada da Unidas. O desinvestimento é condição para aprovação da fusão entre Localiza e Unidas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Por volta de 11h11, as ações da Localiza caíam 1,9%, a 55,25 reais, enquanto os papéis de Unidas recuavam 1,8%, a 24,72 reais. No mesmo horário, o Ibovespa operava em baixa de 0,8%, a 111.498,92 pontos, acompanhando queda em Wall Street.

Analistas da Guide Investimentos escreveram que a possível venda dos ativos representa mais um passo rumo à efetivação da fusão e uma forte entrada de caixa para a Localiza, mas reforçará concorrência no setor.

A Ouro Verde pode “se tornar uma ameaça para a Localiza” diante do recente “aporte de 60 milhões de dólares da Brookfield”, escreveram os analistas em comentário a clientes.

Analistas do Bradesco BBI estimam que a Ouro Verde pague por 43 mil veículos da Unidas um múltiplo de 1,3 vez a relação valuation (avaliação)/valor da frota.

Ainda que o múltiplo dessa venda represente 21% de desconto sobre o múltiplo de negociação atual da Unidas, os analistas do Bradesco BBI disseram que há preocupação no mercado de queda dessa relação a 1 vez diante de poucos concorrentes pelos ativos e destacam que a potencial transação deve levar a um aval do Cade.

A fusão entre Localiza e Unidas, respectivamente as duas maiores empresas do país em locação e gestão de frotas de veículos, foi aprovada com restrições por maioria no tribunal do Cade em dezembro de 2021, mediante acordo que prevê venda “significativa” de ativos, incluindo a marca Unidas.