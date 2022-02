Localiza e Unidas avançam com venda de ativos para aprovação de fusão, diz jornal

Por Tatiana Bautzer

SÃO PAULO (Reuters) – As locadoras de veículos Localiza e Unidas estão perto de vender os ativos necessários à obtenção da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para uma combinação de negócios, informou o jornal O Estado de São Paulo nesta quarta-feira.

Os ativos podem chegar a cerca de 4 bilhões de reais e a venda está sendo assessorada pelo braço de investimentos do Bank of America, disse a reportagem, citando pessoas não identificadas com conhecimento do assunto.

Entre as empresas interessadas estão as locadoras de veículos Ouro Verde, Turbi e a empresa de private equity Advent International, disse o jornal.

Localiza, Unidas e Bank of America não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

Ouro Verde, Turbi e Advent não comentaram.

(((Reportagem de Tatiana Bautzer))

