Localidades israelenses afirmam que Exército repatriou corpos de dois reféns de Gaza

Dois kibutzim israelenses anunciaram nesta quarta-feira (24) que o Exército havia repatriado desde Gaza os corpos de dois reféns, cujas mortes já haviam sido anunciadas anteriormente pelos militares.

O Exército, em uma operação de resgate, trouxe para Israel os cadáveres dos reféns Maya Goren e Oren Goldin, das colônias agrícolas de Nir Oz e Nir Yitzhak, afirmou em comunicados separados.

“Fomos informados esta noite de que o corpo de Maya Goren foi encontrado durante uma operação de resgate do Exército. Após mais de nove meses, ela poderá retornar para casa e ser enterrada”, indicou o comunicado.

O Exército havia informado à sua família em 1º de dezembro que ela estava morta e que seu corpo permanecia no território palestino. Seu marido, Avner Goren, morreu no ataque sem precedentes do grupo islamista palestino Hamas contra Israel em 7 de outubro. Nesse mesmo kibutz, mais de 72 pessoas foram sequestradas naquele dia.

Mais tarde, o kibutz Nir Yitzhak anunciou que havia “sido informado da operação de resgate do corpo de Oren Goldin, membro da equipe de emergência do kibutz, morto em 7 de outubro”, e que foi levado para Israel.

No ataque do Hamas no sul de Israel, morreram 1.197 pessoas, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP com base em dados oficiais israelenses. Das 251 pessoas sequestradas, 115 ainda estão retidas em Gaza, das quais o Exército israelense estima que 42 tenham falecido.

Israel lançou como resposta uma ofensiva contra a Faixa de Gaza que deixou até o momento mais de 39 mil mortos, principalmente civis, segundo números do Ministério da Saúde do território, governado pelo Hamas.

