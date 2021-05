Locadora de equipamentos Armac pede registro de oferta pública de ações na CVM

A companhia de locação de equipamentos pesados e plataformas elevatórias Armac protocolou nesta terça-feira, 11, o pedido de registro de sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A oferta terá como coordenador líder o Santander, além da atuação do Itaú BBA, do BTG Pactual e do Morgan Stanley.

Segundo o prospecto preliminar enviado à CVM, a Armac registrou lucro líquido de R$ 17,5 milhões em 2020, alta de 68,5% ante o ano anterior. A companhia somou Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 56,6 milhões, avanço de 88,4% em relação a 2019.

Em prospecto preliminar da oferta, a empresa diz que possuía uma frota própria de 1.403 equipamentos locáveis ao final de março, com base de clientes distribuída em 17 Estados nos setores de logística agrícola, agroindustrial, fertilizantes, mineração, papel e celulose, transportes e infraestrutura.

