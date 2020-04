LNB estabelece protocolo médico e decisão sobre o NBB será no dia 4 de maio

A Liga Nacional de Basquete (LNB) deu mais um passo para retomar o Novo Basquete Brasil (NBB). Nesta quinta-feira, em reunião entre clubes, os representantes dos atletas, técnicos e árbitros mais o grupo multidisciplinar, foi estabelecido um protocolo médico para os jogadores.

Os profissionais de saúde do grupo multidisciplinar da LNB apresentaram aos clubes um documento com os procedimentos médicos necessários e recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para o prosseguimento da competição.

O material foi dividido em três fases, que incluem avaliações físicas dos atletas na volta aos treinos, todo o período de treinamento, e o recomeço do NBB. Esse processo está previsto para durar cerca de 40 dias. Dentro do procedimento médico, está prevista a testagem para covid-19 de todos os profissionais envolvidos com a competição.

Em entrevista ao Estado, Sérgio Domenici, superintendente da LNB, admitiu que o torneio pode ser finalizado até em um local isolado.

Outro detalhe importante da reunião: uma assembleia geral também será convocada para o dia 4 de maio, quando os clubes deverão tomar a decisão final sobre a sequência da temporada.

Na próxima semana será apresentado o levantamento financeiro e estrutural definitivo para o retorno da competição, levando em consideração todas as orientações de saúde descritas no relatório desta quinta-feira.