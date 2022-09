LNB consegue liminar na Justiça para Paulistano disputar a Liga Sul-Americana

Estadão Conteúdo 06/09/2022 - 18:40 Compartilhe

A Liga Nacional de Basquete conseguiu nesta terça-feira uma liminar para que o Paulistano dispute a Liga Sul-Americana de basquete no lugar da Liga Sorocabana. O processo foi movido pela LNB contra a CBB (Confederação Brasileira de Basketball) e a equipe do interior. A Fiba (Federação Internacional de Basquete) também foi incluída na ação para tomar ciência da decisão tutelar.







O pedido de urgência foi feito dada a proximidade com o início da Liga Sul-Americana. A competição começa no dia 30 de setembro e será disputada até 23 de outubro. Participam do torneio 16 equipes, divididas em quatro grupos na primeira fase. O Paulistano deverá ser incluído no Grupo A, que terá seus jogos em Barranquilla, na Colômbia.

Além do Paulistano, estão classificados para a Liga sul-americana outras três equipes brasileiras: São Paulo, Bauru e Unifacisa.

Na última semana, a Liga Nacional de Basquete informou que acionaria a CBB na Justiça por causa da escolha da Liga Sorocabana para o torneio. A equipe do interior de São Paulo não faz parte do NBB e tampouco da LNB. Inicialmente, a confederação optou pelo São José, que recusou o convite.

De acordo com a LNB, a confederação desrespeitou acordo estabelecido em 2009, pelo qual as equipes escolhidas para torneios internacionais serão definidas por mérito e pela própria liga nacional.

A LNB afirma que o Termo de Cooperação assinado pela liga e pela CBB em 2009 dá à LNB o direito de definir as equipes nacionais classificadas para competições internacionais através do NBB, que equivale ao Campeonato Brasileiro de basquete. O acordo foi ratificado em 2018.