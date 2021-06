LLYC vai abrir capital na BME Growth; expectativa é levantar 10 milhões de euros

A consultoria de comunicação e assuntos públicos LLYC pediu registro de abrir capital e negociar seus ativos na BME Growth, da Espanha. A meta da empresa é arrecadar 10 milhões de euros com a operação e usar os recursos para financiar seu plano de crescimento, que prevê, duplicar a operação em cinco anos.

Em nota, a empresa explica que o novo plano de negócio para o crescimento contempla quatro frentes: integrar as tecnologias exponenciais no portfólio de serviços, realizar aquisições de valor para seguir incorporando capacidades que contribuam para consolidar o posicionamento do Grupo, estabelecer alianças estratégicas para entrar em novas geografias e impulsionar o crescimento orgânico por cima do mercado.

A oferta primária de ações será dirigida tanto a investidores institucionais qualificados como a investidores de varejo.

O Renta 4 Banco atua como instituição colocadora e instituição agente, além de fornecedor de liquidez, e o escritório de advogados Pérez Llorca lidera o assessoramento jurídico da operação.

A LLYC é uma empresa global fundada, em 1995 e conta atualmente com mais de 600 profissionais em 16 escritórios distribuídos por 13 países, organizados em 18 áreas de especialização.

“O setor da comunicação apresenta excelentes perspectivas de crescimento, especialmente em segmentos relacionados às oportunidades que as tecnologias oferecem, campo que a LLYC está bem posicionada”, destaca na nota sócio Fundador e Presidente da LLYC, José Antonio Llorente.

