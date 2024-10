Lloyds tem queda no lucro e receita, mas supera expectativas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/10/2024 - 10:55 Para compartilhar:

O Lloyds, maior banco de varejo do Reino Unido, informou nesta quarta-feira, 23, que teve lucro antes de impostos de 1,82 bilhão de libras no terceiro trimestre de 2024, menor do que o ganho de 1,86 bilhão de libras apurado em igual período do ano passado. O resultado, porém, superou a expectativa de analistas consultados pelo próprio banco, de lucro de 1,62 bilhão de libras entre julho e setembro.

Já a receita do banco britânico caiu 4% no trimestre, a 4,35 bilhões de libras, mas também ficou acima da projeção do mercado, de 4,29 bilhões de libras. Fonte: Dow Jones Newswires.