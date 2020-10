Lloyds supera expectativas de lucro no 3º trimestre

O Lloyds, maior banco de varejo do Reino Unido, informou nesta quinta-feira (29) que teve lucro antes de impostos de 1,04 bilhão de libras (US$ 1,35 bilhão) no terceiro trimestre de 2020. Em igual período do ano passado, o banco lucrou 50 milhões de libras. O resultado superou as projeções levantadas pelo Lloyds, que esperava lucro antes de impostos de 588 milhões de libras. O banco inglês fez baixa contábil no semestre que se encerrou em setembro de 301 milhões de libras, também superando as estimativas de 721 milhões de libras. Às 7h37 (de Brasília), a ação do Lloyds saltava mais de 4% na Bolsa de Londres. (Com informações da Dow Jones Newswires).

