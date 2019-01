Llorente se lesiona e abre caminho para Casemiro retomar titularidade no Real

O caminho está aberto para Casemiro recuperar sua condição de titular no Real Madrid. O clube espanhol informou nesta terça-feira que o volante Marcos Llorente sofreu uma lesão muscular de grau 2 no adutor da perna esquerda. Ele deve ficar afastado dos gramados por até três semanas.

A confirmação da lesão acontece no primeiro dia de treinos do Real Madrid após um período de férias para as festas de fim de ano. E Llorente se machucou em seu melhor momento pela equipe. Foram oito partidas como titular e importante participação na conquista do Mundial de Clubes. O volante, que marcou na vitória sobre o Al Ain, dos Emirados árabes, por 4 a 1, na decisão, foi eleito o MVP da partida.

A ausência de Llorente abre espaço para Casemiro. O volante brasileiro, que ficou afastado da equipe por causa de um problema no tornozelo direito, será titular do técnico Santiago Solari na partida contra o Villarreal, nesta quinta-feira, em jogo adiado do Campeonato Espanhol.

Apesar do retorno do titular, Solari perdeu uma peça importante para o rodar o elenco nesta retomada da temporada. O calendário do Real Madrid prevê sete jogos em janeiro, válidos pelo Campeonato Espanhol e Copa do Rei.