LK revela mensagem por trás de novo single com Clau

O rapper LK está de volta com o lançamento de seu mais novo single, intitulado “Meio Exagerado”, em parceria com Clau. A nova canção, que marca seu terceiro lançamento do ano, chega nesta sexta-feira (23), em todas as plataformas digitais.

Conhecido pelo seu estilo marcante de rap acústico clássico, o artista adicionou uma pitada de pop à faixa com a colaboração especial da cantora paulistana. A letra da canção explora os exageros que muitas vezes acompanham os relacionamentos, fazendo referências ao cantor Cazuza e seus sentimentos intensos.

“A música fala de um casal e os exageros do relacionamento. Ao mesmo tempo que a gente exagera e perde a mão, também temos que dar espaço para o outro. É o que refrão fala: ‘Faça o que você quiser, só não deixa para amanhã’”, afirma LK, que decidiu lançar o single logo após um trecho dele ter sido vazado na internet.

Para Clau, trazer Cazuza como referência foi uma ótima maneira de transmitir os sentimentos que eles buscam passar na canção. “O single retrata um amor que pode não ser longo e nem duradouro, mas que vai ser vivido da melhor forma no momento em que as pessoas estão conectadas. Essa menção caiu perfeitamente, porque o Cazuza falava sobre isso e não tem problema nenhum ser exagerado, desde que as pessoas estejam na mesma sintonia, que é o caso dessa história que estamos contando”, diz.

Seguindo a jornada emocional de um relacionamento, o visualizer da canção, produzido pelo próprio rapper, cria uma atmosfera nostálgica que retrata a sensação de caminhar em um deserto, aguardando o momento de encontrar alguém especial. “Foi bem legal fazer essa menção nostálgica que a música traz. Às vezes em um relacionamento parece que você está caminhando para um deserto, antes de vir uma fase boa”, diz.

Através das imagens, ele ilustra a transição do cenário solitário para uma paisagem noturna iluminada pela lua, simbolizando a mudança que ocorre quando encontramos a felicidade compartilhada.

