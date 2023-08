Lizzo perde chance de cantar no Super Bowl após acusações de assédio, diz jornal

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/08/2023 - 14:30 Compartilhe

A cantora Lizzo não está mais entre as opções de artistas para se apresentar no Super Bowl. Segundo o jornal britânico Daily Mail, a NFL – National Football League (Liga Nacional de Futebol Americano) – retirou a artista da lista após as acusações de assédio sexual e moral envolvendo seus dançarinos.

A NFL estava negociando com a cantora para que ela se apresentasse no intervalo de 15 minutos da final da competição. O evento vai acontecer no dia 11 de fevereiro de 2024.

“As conversas sobre Lizzo fazer parte das festividades do intervalo ou cantar o Hino Nacional estão mortas agora que ela está cercada de escândalos”, disse uma fonte da liga à publicação.

No inicio deste mês, a rede de TV americana NBC News divulgou que três dançarinas estão processando Lizzo por assédio sexual e moral. As bailarinas acusam a cantora de gordofobia e de criar um ambiente de trabalho hostil.

Outras seis pessoas fizeram denúncias parecidas nesta semana. A artista negou todas as acusações.

