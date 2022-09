Liz Truss diz ter plano ousado para a economia crescer no Reino Unido

Estadão Conteúdo 06/09/2022 - 15:46 Compartilhe

Em seu primeiro discurso como premiê do Reino Unido, nesta terça-feira, Liz Truss destacou que tem três prioridades de curto prazo em seu novo cargo: promover crescimento da economia através de cortes de taxas, agir em relação às contas de energia e impulsionar o serviço nacional de saúde (NHS, na sigla em inglês).







“Tenho plano ousado para que a economia cresça através de cortes de taxas e reforma. Vou cortar taxas para recompensar o trabalho árduo e impulsionar o crescimento e o investimento liderados pelos negócios”, afirmou Truss, em frente ao número 10 de Downing Street, residência e escritório oficial da premiê britânica. Em seu primeiro dia como primeira-ministra, a líder disse querer ver o Reino Unido “trabalhando, construindo e crescendo”.

Em suas falas, Truss reforçou estar confiante de que a economia britânica pode ser reconstruída e superar os desafios atuais. Ainda, disse que trabalhará para garantir que a população do país não lide com contas de energia “inacessíveis”.

A afirmação se dá após notícias que de que Truss elabora um plano para congelar as contas de eletricidade e gás no país, de acordo com documentos vistos pela Bloomberg.

Ex-ministra de Relações Exteriores de Boris Johnson, a nova primeira-ministra afirmou que a história verá seu antecessor como um “um premiê enormemente consequencial”.