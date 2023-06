Livros de Abel Ferreira chegam a 100 mil exemplares vendidos e geram doação milionária

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/06/2023 - 22:55 Compartilhe

Abel Ferreira segue marcando época no Brasil. Para além de todas as conquistas em campo com o Palmeiras, o técnico português atingiu mais uma marca nesta sexta-feira. O treinador anunciou através das redes sociais que seus dois livros chegaram na marca de 100 mil exemplares vendidos no país e geraram R$ 8 milhões de receita total.

“Sempre foi nossa intenção cumprir este papel cultural e solidário, portanto ir além da esfera desportiva, e muito nos honra saber que este objetivo foi atingido. Obrigado a cada 1 dos 100.000 leitores. A vossa compra contribuiu para o futuro de muitas pessoas. Afinal, na vida, como no futebol, Todos Somos Um”, disse Abel Ferreira na publicação de suas redes sociais.

Até o momento, Abel Ferreira já publicou os livros “Cabeça Fria, Coração Quente” e “Volta Extra: Temporada 2022”. Com os dois, o português gerou uma receita total de R$ 8 milhões. Parte deste valor será destinado para as ONGs Amigos do Bem, Instituto Ayrton Senna e Cesta de Três, já que Abel vai doar todo o valor que tem direito por ser autor das publicações.

Desde sua chegada ao Brasil, Abel Ferreira assume que sentiu falta de livros que falassem do ambiente esportivo. Após se ambientar no país, o treinador decidiu que iria escrever e lançar o seu, o que quando o “Cabeça Fria e Coração Quente” foi publicado em 2021. Recentemente, o treinador fez o lançamento da mesma obra em Portugal.

Mesmo comemorando a marca alcançada com o livro durante uma data Fifa, Abel Ferreira segue preparando o Palmeiras para a sequência da temporada. Nas quartas de final da Copa do Brasil, em segundo no Brasileiro e classificado para as oitavas de final da Libertadores, o time do treinador português voltará a atuar na próxima quarta-feira, 21, quando vai visitar o Bahia pela 11ª rodada do campeonato nacional.

