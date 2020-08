Livro sobre Atalanta será lançado na Itália em 17/9

BERGAMO, 13 AGO (ANSA) – O livro “Favola Atalanta”, que conta a história dos últimos quatro anos do time italiano, será lançado no país europeu no dia 17 de setembro.

O “Favola Atalanta. Entre o sonho e a realidade, Bergamo conquistando a Europa” foi escrito pelos jornalistas Fabio Gennari e Andrea Riscassi.

Já o prefácio da publicação foi escrito pelo cantor Roby Facchinetti, um dos torcedores mais ilustres da “Dea”.

Gennari e Riscassi contam no livro os bastidores dos últimos quatro anos da Atalanta, desde a contratação de Gian Piero Gasperini em 2016 até a histórica participação na Champions League.

De acordo com a editora Laurana, o livro “celebra e reconstitui o caminho estupendo feito pelos nerazzurri nestes últimos quatro anos”. (ANSA).

