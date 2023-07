Livro ‘Rock in Rio: Uma só Voz, uma canção’ mostra o poder transformador da música

Edson Francoi Edson Franco - https://istoe.com.br/author/edsonfranco/ 24/07/2023 - 18:05 Compartilhe

O livro Rock in Rio: Uma só voz, uma Canção é mais do que um balanço social. A obra é um verdadeiro arquivo de arte, com imagens, textos, citações e ilustrações que eternizam e retratam os sentimentos que envolvem o Rock in Rio.

Idealizado e realizado em 1985, o Rock in Rio, maior festival de música e entretenimento do mundo, já nasceu com o propósito de fazer um mundo melhor. Para tanto focou seus objetivos para além dos espetáculos musicais. Nesses quase 40 anos de existência, o evento desenvolveu ações sustentáveis em prol do meio ambiente, da educação, da diversidade, da cultura e da população de forma geral.

“Esse livro é mais uma ferramenta para partilharmos os nossos valores e a nossa certeza de que só estamos bem quando todos estão bem. Empresas só estão bem quando suas cidades estão bem e as cidades só estão bem se as pessoas estiverem bem. Todas as nossas escolhas aqui partilhadas têm a ver com nosso compromisso de levar ações concretas para além das nossas Cidades do Rock”, afirma Roberta Medina, Vice-Presidente de Reputação de Marca da Rock World, empresa que criou, organiza e produz o Rock in Rio.

Nas palavras do CEO da Rock World, Luis Justo: “Esse livro é muito mais do que um registro histórico das ações que desenvolvemos no Rock in Rio ao longo de quase quatro décadas do projeto Por um Mundo Melhor. Ele é uma fonte de inspiração que mostra que é possível unir o poder da música e do entretenimento com ações concretas que beneficiam a sociedade e o planeta, principalmente através de se transformar em uma plataforma de mobilização que conta com a participação dos diversos setores da sociedade. É uma demonstração de que é possível nos unirmos todos juntos, numa só direção em busca de uma sociedade sustentável, justa e plural”.

Para Dora Palma, gerente de sustentabilidade Rock World, o livro torna evidente o legado do Rock in Rio que sempre teve como foco o outro. “Assumimos a responsabilidade de minimizar impactos, potencializando os pontos positivos e com a certeza de que os projetos que apoiamos só são uma realidade devido às parcerias que desenvolvemos, com entidades privadas e associações. Juntos conseguimos construir um mundo melhor, não apenas para os outros, mas para todos nós”, explica.

Produzido pelo editor Guilherme Sucena o livro Rock in Rio: Uma só voz, uma canção é provocativo e ao mesmo tempo acolhedor, com suas imagens impactantes e suas frases ora românticas ora questionadoras. Sucena conta que a referência e inspiração do conceito principal para o livro foi o uso de cartazes (peça clássica de divulgação do Rock ao longo de sua história) e trechos de músicas de bandas e artistas que tocaram no Rock in Rio para divulgar de forma lúdica e criativa conceitos, valores e princípios, defendidos pelo festival. Tais cartazes são ilustrados com imagens criadas especialmente para livro ou com fotos de bandas e/ou do público retiradas diretamente do acervo do Rock in Rio. “Essas imagens são acompanhadas por textos curtos que complementam a publicação para poder contextualizar e contar um pouco sobre alguns dos principais projetos que tiveram impacto social, econômico, educacional ou ambiental e que foram, a longo dos anos, realizados pelo Rock in Rio”, explica o editor.

E quando Roberta Medina diz partilhada é que todos em qualquer lugar do mundo terão acesso ao livro Rock in Rio: Uma só voz, uma canção (em português e inglês) também em áudio/book 100% gratuitos no site do projeto, ainda na segunda quinzena de julho.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias