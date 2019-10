Livro ‘Quem é você, Alasca?’, de John Green, vira série e estreia nesta quinta no Hulu

Rio – O livro “Quem é você, Alasca?”, sucesso do autor americano John Green, que também é autor de “A culpa é das estrelas”, foi adaptado pela plataforma de streaming Hulu. A série estreia nesta quinta-feira, dia 18 de outubro.

Para comemorar o lançamento da adaptação, a Intrínseca relançou o livro com uma sobrecapa inspirada no pôster da série, que é estrelada por Kristine Froseth e Charlie Plummer.

“Quem é você, Alasca?” mostra os medos, angústias e sonhos dos jovens Miles Halter (Charlie Plummer) e Alasca Young (Kristine Froseth). Miles é fascinado pelas últimas palavras de grandes personalidades da história, mas está cansado de ter só isso para livrá-lo do tédio de sua vida com os pais. Em busca do que o poeta François Rabelais chamou em seu leito de morte de o “Grande Talvez”, Miles sai de casa para ingressar em um internato em Alabama. Lá, ele conhece Alasca, uma menina enigmática e intensa, que vai transformar a vida do rapaz.

Considerado um livro jovem adulto, “Quem é você, Alasca?” causou furor quando foi lançado, em 2005, por abordar temas como amadurecimento, amor e morte.