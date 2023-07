Livro lista ‘crendices’ que autores garantem que não funcionam

Editora3i Editora3 https://istoe.com.br/autor/editora3/ 14/07/2023 - 8:30 Compartilhe

Sabe aquela simpatia da sua avó que é ótima para resfriados? E a terapia alternativa sobre a qual você ouviu falar na internet e tinha certeza de que resolveria seu problema? Pois a microbiologista Natalia Pasternak e o jornalista Carlos Orsi, diretor do Instituto Questão de Ciência (IQC), têm uma má notícia para quem crê nessas soluções: elas não funcionam.

Para ampliar o conhecimento popular e reforçar o senso crítico sobre questões de ciência e saúde, eles lançam Que bobagem! – Pseudociências e Outros Absurdos que não Merecem ser Levados a Sério.

O livro é um manual contra falsas terapias, crendices e mercadores de ilusões, fenômenos que cresceram e se espalham pelas redes sociais. Ao acreditar em fórmulas milagrosas e tratamentos sem fundamento científico, pessoas podem adoecer e morrer.

Práticas baseadas em tradições são comuns há séculos. Da astrologia à acupuntura ­— temas que o livro contesta e que inevitavelmente suscitarão discussões —, a opção escolhida para resolver questões do cotidiano varia de pessoa para pessoa, de acordo com “o gosto” de cada um.

O que a obra prega, de maneira objetiva, é que para a ciência não importa “o gosto” do indivíduo. Ela não é mais uma entre outras lógicas, mas a única que se baseia em situações comprovadas. Os cardeais católicos se recusavam a olhar pelo telescópio de Galileu Galilei e preferiam acreditar na Bíblia, que dizia que o Sol gira em torno da Terra.

A recusa dos religiosos, no entanto, não alterou a realidade apenas porque eles seguiam uma lógica diferente.

“O livro reafirma a importância da ciência, que vem de seu compromisso fundamental de respeito à totalidade da evidência sobre qualquer questão, não importa se delicada ou polêmica.”

Microbiologista Natalia Pasternak, coautora

“Buscamos explicar ao público, de modo claro, de onde vêm as práticas e noções analisadas no livro, como são financiadas, e quais são os sistemas ideológicos e os interesses que as sustentam”, completa Orsi.

Em tempos de desinformação e fake news, publicações dessa natureza são muito bem-vindas.

