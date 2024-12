Livro e filme celebram 150 anos da imigração italiana no Brasil

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/12/2024 - 15:13 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASÍLIA, 06 DIC – A Embaixada da Itália em Brasília lançou na noite desta quinta-feira (5) um livro e um documentário que destacam o impacto profundo e duradouro dos 150 anos da imigração italiana no Brasil.

Com histórias que representam o passado e o presente da comunidade ítalo-brasileira, os dois materiais serão distribuídos em canais de televisão e em instituições educacionais para fortalecer os laços entre os dois países.

“São duas obras extraordinárias: um livro maravilhoso e um documentário belíssimo. Ambos narram uma história profunda e compartilhada entre os nossos dois países, a história da imigração”, disse o embaixador da Itália em Brasília, Alessandro Cortese, destacando a contribuição “significativa” dos italianos para a “grandeza” do Brasil.

O livro oferece uma narrativa com um conteúdo histórico, incluindo fotos da época e textos originais das autoras Claudia Fonseca, Adriana Marcolini e Marilúcia Bottallo, além de uma seleção de fotografias artísticas assinadas pelo renomado fotógrafo Paulo Vitale.

As duas partes da obra retratam desde as travessias dos primeiros imigrantes até as contribuições sociais, culturais e econômicas que consolidaram a presença italiana no Brasil.

O documentário, por sua vez, traz uma abordagem audiovisual moderna e sensível sobre o tema da imigração italiana. Com duração de 52 minutos e disponível no canal da Embaixada no YouTube, a produção mergulha no impacto da cultura italiana na sociedade contemporânea brasileira, apresentando entrevistas com personalidades de destaque no cenário artístico, político, cultural e econômico.

O projeto foi realizado pela Editora e Produtora Brasileira de São Paulo, sob a direção geral de Pedro Saad, com o patrocínio da associação “Italia per San Paolo”, graças à sua presidente, Sandra Papaiz, e ao vice-presidente, Graziano Messana, além de outros importantes expoentes da comunidade ítalo-brasileira, como Sergio Comolatti, Massimo Bauducco e a Fundação Itaú.

Durante seu discurso no lançamento, Cortese também fez um balanço dos acontecimentos que marcaram o “inesquecível” ano de 2024 para as relações bilaterais. “Além das celebrações deste importante aniversário, destacamos a histórica visita do presidente [Sergio] Mattarella, e as presidências simultâneas do G7, pela Itália, e do G20, pelo Brasil, que promoveram um intercâmbio político de altíssimo nível. Foi um ano muito especial”, acrescentou.

O evento encerrou as comemorações pelos 150 anos da imigração italiana no Brasil, mas o aniversário continuará a ser celebrado em 2025 no Rio Grande do Sul. (ANSA).