Livro de memórias de Angela Merkel será lançado em novembro

Ex-chanceler federal alemã faz retrospectiva de sua vida em obra com cerca de 700 páginas, sob o título "Liberdade". Ela vem mantendo um perfil relativamente discreto desde que deixou o cargo.As memórias da ex-chanceler federal alemã Angela Merkel serão publicadas em 26 de novembro, anunciou a editora Kiepenheuer & Witsch nesta segunda-feira (13/05).

O livro, intitulado Liberdade. Memórias 1954 – 2021, será lançado em mais de 30 países, informou a editora. O lançamento ocorre quase três anos após o fim do mandato de 16 anos de Merkel.

Em suas memórias, ela faz uma retrospectiva "de sua vida em dois Estados alemães – 35 anos na Alemanha Oriental, 35 anos na Alemanha reunificada", informou a editora.

Merkel nasceu em Hamburgo, no noroeste da Alemanha, em 1954, mas se mudou com sua família para a antiga RDA pouco tempo depois.

Ela escreveu o livro a quatro mãos com Beate Baumann, sua chefe de gabinete e assessora política de longa data.

"O que é liberdade para mim? Essa pergunta me ocupou durante toda a minha vida", disse Merkel em um comunicado após o anúncio.

"Sem democracia não há liberdade, não há Estado constitucional, não há proteção dos direitos humanos", afirmou.

Em um nível pessoal, acrescentou, liberdade significa "não parar de aprender, não ter que ficar parada, mas poder ir além, mesmo depois de deixar a política."

Longe dos holofotes, mas legado sobre Rússia sob críticas

Merkel vem mantendo um perfil relativamente discreto desde que deixou o cargo. Ela se manteve fora de disputas políticas e de eventos de seu partido de centro-direita, a União Democrata Cristã (CDU).

Eleita a mulher mais poderosa do mundo pela revista Forbes por dez anos consecutivos, Merkel esteve à frente da maior economia da Europa entre 2005 e 2021. Ela foi a primeira e, até o momento, a única mulher a ocupar o cargo de chanceler federal da Alemanha.

No entanto, alguns pontos do legado de Merkel têm enfrentado críticas desde que ela deixou a política, em especial sua abordagem em relação a Moscou e a dependência da Alemanha do gás russo.

bl (dpa, AP, AFP)