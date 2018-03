Livro de Lula, ‘A Verdade Vencerá’, terá tiragem inicial de 30 mil exemplares

Com prólogo de Luis Fernando Verissimo, A Verdade Vencerá – O Povo Sabe Por Que Me Condenam, livro em que Lula fala sobre os bastidores políticos dos últimos anos, das eleições de 2018 e do futuro, sairá com tiragem inicial de 30 mil exemplares.

O livro já está em pré-venda e será lançado na sexta-feira, 16, às 18h, no Sindicato dos Químicos, com a presença do ex-presidente.

Entrevistas concedidas por Lula em fevereiro – a última foi no dia 28 – aos jornalistas Juca Kfouri e Maria Inês Nassif, ao professor de relações internacionais Gilberto Maringoni e à editora Ivana Jinkings, fundadora e diretora da editora Boitempo, deram origem ao livro, que teve edição de Mauro Lopes. Textos de outros autores completam o volume de mais de 200 páginas.