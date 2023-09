Livro de Elena Ferrante vai virar filme com Penélope Cruz

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/09/2023 - 14:50 Compartilhe

ROMA, 6 SET (ANSA) – O romance italiano “Dias de Abandono”, de Elena Ferrante, ganhará uma adaptação cinematográfica americana, com direção de Isabel Coixet e estrelada por Penélope Cruz, que também atuará na produção com sua empresa Moonlyon, junto com a Lotus Production.

A informação foi divulgada pela Lotus que, em nota, lembrou que o acordo foi fechado antes do início da greve de atores e roteiristas de Hollywood, que já dura quase dois meses.

No longa, Cruz interpretará Olga, uma escritora obrigada a renunciar às próprias ambições artísticas, quando é abandonada com suas filhas pelo marido.

O romance já ganhou as telas italianas em 2005, por Roberto Faenza, com Margherita Buy e Luca Zingaretti.

A realização do filme em inglês já havia sido anunciada em 2021, por Natalie Portman, que teria interpretado a protagonista e atuado como produtora executiva, com realização da HBO.

No entanto, Portman abandonou repentinamente o projeto e as filmagens foram canceladas, com o projeto inteiramente perdido.

